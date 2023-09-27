Теплую погоду прогнозируют в Калужской области

В среду, 27 сентября, в Калужской области не ожидается существенных изменений в погоде.

Днем будет около +20, утром и вечером – в районе +9.

Синоптики ожидают ясное небо, без осадков.

По народным приметам, если в этот день тепло, то такая погода простоит еще долго.