Солнечную погоду прогнозируют в Калужской области

Во вторник, 26 сентября, в Калужской области сохранится теплая для этого времени года погода.

Днем воздух прогреется до +20 градусов. Осадки не ожидаются.

Ночью – около +8.

По народным приметам, если 26 сентября грачи улетают в теплые края, стоит ждать снега.