В Калужской области похолодает в последнюю неделю сентября

Последняя неделя сентября в Калужской области обещает быть теплой и сухой.

Хотя, если сравнивать с прошедшими выходными, в понедельник, 25 сентября немного похолодает.

Днем будет до +20, ночью – в районе +9.

Без дождей. Порывы ветра – до 4 м/с.

По народным приметам, если на деревьях много листьев, зима будет холодной.

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