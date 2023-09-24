Необычайная погода сохранится в Калужской области

В воскресенье, 24 сентября, в Калужской области сохранится очень теплая для этого времени года погода.

Температура воздуха составит около +25 градусов.

Дождей не будет.

По народным приметам, большой урожай грибов к этому дню говорит о том, что зимой будет много снега.

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