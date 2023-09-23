Теплые выходные ждут Калужскую область

В субботу, 23 сентября, в Калужской области ожидается теплая погода.

Температура воздуха повысится до +25. Будет солнечно, без осадков.

Ночью – в районе +13.

Такая же погода, предварительно, будет и в воскресенье.

По народным приметам, если много рябины, следует готовиться к холодной зиме.

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