В Калужской области зацвели сирень, шиповник и клубника

Погода сходит с ума. Растения почувствовали весну.

Наши читатели прислали фото цветущих в сентябре сирени, клубники и шиповника.

На выходных в Калужской области воздух прогреется до +25 градусов. Последняя неделя месяца также будет теплой – днем около +18.

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