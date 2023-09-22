В Калужской области потеплеет до +25

В пятницу, 25 сентября, в Калужской области ожидается июньская погода.

Днем воздух прогреется до +25 градусов.

Будет солнечно, без осадков. Порывы ветра – до 4 м/с.

По народным приметам, с этого дня начинается период сухой и теплой погоды, который обычно длится до 14 октября.

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