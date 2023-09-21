Теплая погода сохранится в Калужской области

В четверг, 21 сентября, в Калужской области температура воздуха снизится, но все равно будет тепло.

Днем синоптики обещают около +20 градусов.

Облачно, но без осадков.

Порывы ветра – до 4 м/с.

По народным приметам, много паутины на деревьях или кустарниках является верной приметой того, что на улице еще долго будет тепло.

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