МЧС предупредило о пожарной опасности в Калужской области

В Калужской области сохранится высокая пожарная опасность до 23 сентября. Об этом в среду предупредили в региональном ГУ МЧС.

Из-за сухой и теплой погоды не рекомендовано разводить костры в лесах, населенных пунктах и садовых товариществах.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в Калуге в дневное время будет около +22 градусов, без осадков.

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