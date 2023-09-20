В Калужской области прогнозируют дожди

В среду, 20 сентября, в Калужской области ожидаются дожди.

При этом температура воздуха днем составит около +23 градусов. Ночью – в районе +12.

Порывы ветра – до 6 м/с.

По народным приметам, если к 20 сентября с вишни не осыпались листья, зима будет теплой и влажной.

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