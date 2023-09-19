Теплую погоду прогнозируют в Калуге

Во вторник, 19 сентября, в Калужской области ожидается теплая погода.

Температура воздуха днем повысится до +22 градусов, утром и вечером будет около +12.

По прогнозу синоптиков, будет солнечно, без осадков.

Порывы ветра – до 4 м/с.

По народным приметам, хорошая погода 19 сентября сулит долгую и теплую осень.

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