Рекордная жара надвигается на Калужскую область

К концу недели Калужскую область и всю европейскую часть России ждет необычная для осени погода. Температура воздуха повысится до +25 градусов, а местами – до +27, сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, такая погода в конце сентября бывает примерно раз в 100 лет.

А вот после 25 сентября может резко похолодать – днем не выше +15.

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