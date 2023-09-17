Солнечный день обещают в Калужской области

В воскресенье, 17 сентября, в Калужской области будет солнечный день, говорят синоптики.

Утром температура будет около +7 градусов, днем потеплеет до +17.

Ночью похолодает до +8.

Наши предки верили, большой урожай рябины в этот день - к сильным холодам зимой.

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