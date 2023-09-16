В Калужской области ожидаются заморозки

Ночью, 17 сентября, в Калужской области возможны небольшие заморозки. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.



Температура воздуха местами может снизиться до минус 2 градусов.



Спасатели рекомендуют жителям региона накрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

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