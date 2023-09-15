Июньская погода ожидается в Калуге в сентябре

На выходных в Калужской области возможны ночные заморозки, но на следующей неделе придет новая волна тепла.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет в районе +22 градусов, а 22-23 сентября и вовсе может повыситься до июньских +25.

Существенных осадков пока не ожидается.

Это один из самых теплых сентябрей в Калуге в XXI веке.

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