Теплые выходные ожидаются в Калужской области

В субботу, 16 сентября, в Калужской области вновь ожидается теплая погода.

Утром будет около +8, днем – до +20.

Дождей не ожидается.

В ночь на 17 сентября местами возможны заморозки, но потом опять потеплеет до +20.

По народным приметам, теплый и ясный день 16 сентября - к поздней весне.

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