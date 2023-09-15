Ночные заморозки ожидаются в Калужской области

Первый месяц осени продолжает радовать калужан теплом, но в ночь с субботы на воскресенье, 17 сентября, может немного подморозить.

По данным синоптиков, температура воздуха опустится до +3 градусов, местами – до нуля.

Но днем вновь потеплеет до +20. В ближайшее время таких холодных ночей больше не ожидается.

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