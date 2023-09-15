Облачную погоду прогнозируют в Калужской области

В пятницу, 15 сентября, в Калужской области сохранится теплая погода, но местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха днем составит около +20 градусов.

Небо может затянуть облаками.

Порывы ветра – до 2 м/с.

По народным приметам, если 15 сентября ясно, осень будет теплая, дождь – к сухой осени.

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