В Калужской области вновь ожидается теплая погода

В четверг, 14 сентября, в Калужской области не ожидается изменений в погоде.

Утром и ночью будет около +8 градусов, днем – до +20.

Солнечно, без осадков, порывы ветра – до 3 м/с.

По народным приметам, если день умеренно теплый и без осадков, то и вся зима будет такой же.

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