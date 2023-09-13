Солнечную погоду прогнозируют в Калужской области

В среду, 13 сентября, в Калужской области вновь будет тепло.

Утром около +8, днем – до +20.

Осадков не ожидается. Ожидается солнечная погода.

По народным приметам, если одуванчик цветет в это время, то осень будет долгой и теплой.

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