В Калужской области прогнозируют теплую неделю

Ближайшие дни в Калужской области обещают быть теплыми.

Днем в понедельник, 11 сентября, синоптики прогнозируют +21 градус. Ночью будет около +8.

Существенных осадков не ожидается.

По народным приметам, улетающие журавли в этот день — к скорому морозу и снежной зиме, лебеди — к снегу, а гуси — к дождю.

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