В воскресенье, 10 сентября, в Калужской области ожидается теплая погода без дождей.

Днем температура воздуха составит около +20 градусов. Ночью – в районе +9.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с.

По народным приметам, если на березе листья желтеют от макушки — весна будет ранней, а если снизу — поздней.

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