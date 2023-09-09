В Калужской области потеплеет на выходных

Вторые выходные осени обещают быть теплыми и сухими в Калужской области.

В субботу, 9 сентября, днем температура воздуха составит около +18 градусов. Ночью – в районе +8.

Без осадков.

Порывы ветра – до 4 м/с.

По народным приметам, если листья рябины к 9 сентября пожелтели, то осень будет теплой, а зима — морозной.

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