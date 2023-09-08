В пятницу, 8 сентября, в Калужской области сохранится прохладная погода.

Температура воздуха днем составит около +15 градусов.

Местами возможен дождь.

Порывы ветра в Калуге – в районе 5 м/с.

По народным приметам, если на березе и дубе много неопавших листьев, то зима будет суровой и снежной.

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