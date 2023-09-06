Теплая погода сохранится в Калужской области

В среду, 6 сентября, в Калужской области вновь ожидается теплая погода.

Днем воздух прогреется до +20 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.

Ночью температура опустится до 8 градусов.

По народным приметам, дождь в этот день обещает сухую осень и щедрый урожай на будущий год.

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