Солнечную погоду прогнозируют в Калужской области

Во вторник, 5 сентября, в Калужской области сохранится теплая погода.

Днем воздух прогреется до +22 градусов. Будет солнечно, без осадков.

Скорость порывов ветра в Калуге составит около 3 м/с.

По народным приметам, утреннее тепло говорит о теплой осени, а улетевшие журавли – о ранней зиме.

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