Начало рабочей недели в Калуге придаст свежести и бодрости

В понедельник, 4 сентября, утром температура воздуха не поднимется выше + 10 градусов. К обеду воздух прогреется до + 21 градуса, а вечером вновь станет прохладно. По прогнозам синоптиков в 21:00 за окном будет +13 градусов.

В течение всего дня ожидается переменная облачность, без осадков. Солнце периодически будет выглядывать лишь во второй половине суток.

Ветер северный, 2 м/с, с порывами до 5 – 6 м/с. Давление 748 мм рт. ст.

В народном календаре 4 сентября называют днем Агафона-огуменника. В этот день лучше не дарить и не принимать подарки, чтобы не навлечь неприятности. Не стоит также начинать новые дела.

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