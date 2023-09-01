Гроза надвигается на Калужскую область

Вечером в пятницу, 1 сентября, и в ночь на субботу в Калужской области ожидаются грозы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Местами возможен сильный дождь.

Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Калужанам рекомендуют не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.

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