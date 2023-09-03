В Калужской области прогнозируют теплое воскресенье

В воскресенье, 3 сентября, в Калужской области воздух прогреется до +22 градусов.

Существенных осадков не ожидается. Порывы ветра – в районе 3 м/с.

По народным приметам, если на улице стоит хорошая и солнечная погода, то до конца сентября будет тепло и сухо.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.