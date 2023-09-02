В Калужской области похолодает на выходных

Жара уйдет из Калужской области на первых выходных осени, но погода останется теплой.

В субботу, 2 сентября, в Калуге воздух прогреется до +20 градусов.

Местами возможен небольшой дождь.

По народным приметам, обилие ягод рябины — к частым дождям.

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