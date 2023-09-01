Осень в Калужской области начнется с жаркой погоды

В пятницу, 1 сентября, в Калужской области сохранится жаркая погода.

Днем воздух прогреется до +27 градусов.

Будет облачно, но без осадков.

Порывы ветра – до 3 м/с.

По народным приметам, какая погода стоит в этот день, такая она будет и все осенние месяцы.

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