Жаркую погоду прогнозируют в Калужской области

Последний день лета в Калужской области будет жарким.

Днем в четверг, 31 августа, синоптики обещают в +27 градусов.

Осадков не будет.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.

По народным приметам, если 31 августа жарко и безоблачно, то сентябрь будет дождливым.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.