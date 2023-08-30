Новое потепление надвигается на Калужскую область

В среду, 30 августа, в Калужской области начнется потепление.

Температура воздуха днем составит около +24 градусов. Дождей не будет.

Порывы ветра – в районе 2 м/с.

В четверг и пятницу воздух может прогреться до +28 градусов.

По народным приметам, если в этот день хорошая погода, то весна будет ранней и теплой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.