В Калужской области похолодает

Во вторник, 29 августа, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Днем температура воздуха будет находиться в районе +18 градусов.

Местами возможен дождь. Порывы ветра – до 5 м/с.

А вот со среды вновь начнется потепление.

По народным приметам, дождь с грозой в этот день – к теплой осени.

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