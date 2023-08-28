Рабочая неделя в Калуге начнется бодро и без дождя

В понедельник, 28 августа по прогнозам синоптиков температура воздуха утром будет + 12 градусов.

Однако солнце достаточно быстро прогреет землю и к 9 утра станет заметно теплее – до + 17 градусов. Максимально воздух в понедельник прогреется до отметки + 22 градуса.

Весь день ожидается переменная облачность, ветер восточный, 2 м/с с порывами до 5 м/м. Давление 740 мм рт. ст.

В старину считалось, что если на Успение погода хорошая, то старое бабье лето с 13–21 сентября будет ненастным.

А ещё в праздник Успение Пресвятой Богородицы нельзя ходить по росистой траве босиком, так как сегодняшняя роса является символом слез природы, плачущей по Богородице.

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