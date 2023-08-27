В воскресенье на Калугу опустился туман

Плотный туман окутал улицы областного центра утром 27 августа, в воскресенье. Будьте осторожны на дорогах.

По данным синоптиков, температура воздуха к восьми утра не поднимется выше +14 градусов. Днем воздух прогреется до + 22 градусов.

К полудню небо станет ясным. Как и в субботу, сегодня метеорологи вновь прогнозируют осадки. Небольшой дождь, по их мнению, возможен около 15:00.

Вечер воскресенья обещает быть комфортным. Температура воздуха + 21, дождя не предвидится.

Ветер северо-западный, 1 м/с. Давление 739 мм рт. ст.

По народным приметам, тихий ветер 27 августа - к ясной осени. В народе этот день получил название - Матвей Тиховей.

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