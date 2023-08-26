Суббота в Калуге обещает быть прохладной и дождливой

По мнению синоптиков, 26 августа в Калуге будет переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь.

Температура воздуха утром не поднимется выше + 8 – 10 градусов. Днем столбик термометра остановится на отметке + 18 – 20 градусов.

Солнце может появиться ненадолго лишь ближе к полудню, ветер юго-западный, 2 метра в секунду с порывами до 6 м/с.

По народным приметам в этот день не принято вспоминать плохие события из прошлого, чтобы потом они не отложились надолго в душе и на сердце.

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