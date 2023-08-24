В Калужской области обещают день без дождей

В четверг, 24 августа, в Калужской области синоптики обещают день без дождей.

Утро будет холодным, лишь +12 градусов. Днем потеплеет до +19. Ночью +10.

В течение дня облачно с прояснениями.

Предки подмечали, если утром туман стелется над водой 24 августа, то вся неделя будут тёплой.

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