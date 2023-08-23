На Калужскую область идут гроза и порывистый ветер

В среду, 23 августа, в Калужской области ожидается гром, гроза, кратковременный дождь и порывы ветра до 15 м/с, сообщает ГУ МЧС региона.

— По данным Калужского ЦГМС, в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до 19.00, местами по Калужской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15 м/с, - говорят в управлении.

Калужан просят соблюдать осторожность во время разгула стихии и помнить о правилах безопасности в грозу.

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