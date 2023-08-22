Гроза и сильный ветер надвигаются на Калужскую область

Во вторник, 22 августа, в Калужской области ожидается ухудшение погоды. Предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.

В ближайший час и до конца дня местами возможна гроза и ливень. Порывы ветра– до 15 м/с.

Калужанам рекомендуют не выходить на улицу во время грозы.

В случае если Вы стали участником или свидетелем происшествия, или чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112», «01», с мобильного «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

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