В Калуге польются дожди и прогремят грозы

В воскресенье, 20 августа, в Калуге будет прохладнее, чем в предыдущие дни, говорят синоптики.

Над городом будут сверкать молнии, обещают ливень. Утром температура около +22, днем до +24. К ночи комфортные +18 градусов.

Предки верили, сон в ночь на 20 августа может подсказать решение главных проблем, указать на самый лучший способ преодоления каких-либо препятствий в жизни.

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