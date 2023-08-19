Жара уходит: на Калужскую область идут сильные дожди и похолодание

В ночь с субботы на воскресенье, 20 августа, в Калужскую области придут дожди, обещают синоптики.

Они станут началом устойчивого похолодания на следующей неделе, говорит ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Ожидается, что холодный атмосферный фронт пригонит в наш регион сильны дожди, грозы, в районах возможен град.

- На следующей неделе похолодание усилится, погода будет неустойчивой, станет соответствовать нормам, - рассказал Леонид Старков. - Температура ночью ожидается около +14 градусов, днём около +19… +23 градусов.

Возвращения жары уже не будет..

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.