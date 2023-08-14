Жара возвращается в Калугу
В понедельник, 14 августа, в Калугу снова вернется тепло. Как обещают синоптики, в городе ожидается +25 градусов.
Ночью температура не опустится ниже +18. День ожидается без дождей.
При этом, чем ближе выходные, тем теплее будет становиться. Ожидается до +27 градусов. При этом дожди, обильно поливавшие наш город в конце прошлой неделе, на этой обойдут Калужскую область стороной.
14 августа православный мир отмечает медовый спас. С этого дня начинается Успенский пост, который продлится две недели.
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