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Жара возвращается в Калугу

Опубликовано: 14.08.2023 06:30 0 1087
Жара возвращается в Калугу

В понедельник, 14 августа, в Калугу снова вернется тепло. Как обещают синоптики, в городе ожидается +25 градусов.

Ночью температура не опустится ниже +18. День ожидается без дождей.

При этом,  чем ближе выходные, тем теплее будет становиться. Ожидается до +27 градусов. При этом дожди, обильно поливавшие наш город в конце прошлой неделе, на этой обойдут Калужскую область стороной.

14 августа православный мир отмечает медовый спас. С этого дня начинается Успенский пост, который продлится две недели.

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Опубликовано: 14.08.2023 06:30 0 1087
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