Воскресенье в Калуге обещает быть ясным, но ненадолго

Уже к 9 утра небо затянется тучами, а ближе к обеду пойдет дождь.

По данным синоптиков, температура воздуха утром не превысит + 15 градусов. Максимально же воздух 13 августа в Калуге прогреется до + 18 градусов.

Дождь прогнозируется всю вторую половину дня, к вечеру осадки прекратятся.

Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

В народном календаре 13 августа называют Евдокимов день и Евдокимово заговенье, так как на следующий день начинается Успенский пост.

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