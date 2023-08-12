Суббота в Калуге будет дождливой, зато без жары

По данным синоптиков 12 августа ожидается дождь. Солнце выглянет ненадолго ближе к 15 часам.

Специалисты метеоцентров предполагают, что сегодня на Калугу выльется до 13,6 мм осадков. Самые обильные дожди пойдут в районе полудня.

Температура воздуха утром +19. Максимально днем воздух прогреется до +24.

Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду, вечером возможны порывы до 12 метров в секунду. Давление 740 мм рт. столба.

По народному календарю 12 августа отмечается Силин день. В представлении древних славян святой Сила был покровителем крепких мужчин. Считалось, что в этот день нужно обязательно трудиться, чтобы сила крепла.

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