На Калужскую область надвигаются осадки

В ночь на 8 августа в Калужской области ожидается сильный дождь, возможна гроза, температура воздуха - +20..+25 градусов.

Во вторник, 8 августа, осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +26, ветер западный, умеренный.

По данным «Яндекс. Погоды» на неделе станет менее жарко и есть вероятность сильных осадков.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.