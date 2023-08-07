На Калужскую область надвигаются осадки
В ночь на 8 августа в Калужской области ожидается сильный дождь, возможна гроза, температура воздуха - +20..+25 градусов.
Во вторник, 8 августа, осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +26, ветер западный, умеренный.
По данным «Яндекс. Погоды» на неделе станет менее жарко и есть вероятность сильных осадков.
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