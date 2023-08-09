В Калужской области прогнозируют облачную погоду
В среду, 9 августа, в Калужской области не ожидается существенных изменений в погоде.
Температура воздуха днем составит около +24 градусов.
Будет облачно, но без существенных осадков.
Возможны порывы ветра – до 5 м/с.
По народным приметам, если муравьи заделывают в своих муравейниках входы, то совсем скоро начнется ливень.
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