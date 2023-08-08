В Калужской области началось похолодание

Во вторник, 8 августа, из Калужской области уйдет жара, державшаяся последние несколько дней.

Температура воздуха днем составит всего +25 градусов.

Утром возможны дожди. Порывы ветра – до 3 м/с.

К выходным может похолодать до +22.

По народным приметам, если сегодня мухи сильно кусаются, а лягушки прыгают по берегу - к дождю.

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