В Калужской области началось похолодание
Во вторник, 8 августа, из Калужской области уйдет жара, державшаяся последние несколько дней.
Температура воздуха днем составит всего +25 градусов.
Утром возможны дожди. Порывы ветра – до 3 м/с.
К выходным может похолодать до +22.
По народным приметам, если сегодня мухи сильно кусаются, а лягушки прыгают по берегу - к дождю.
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