МЧС предупредило о сильном ветре в Калужской области
Днем и вечером в понедельник, 7 августа, в Калужской области усилится ветер. Порывы будут достигать 15-17 м/с, сообщили в региональном ГУ МЧС.
При резком ухудшении погоды спасатели рекомендуют не выходить на улицу.
В ночь на вторник погода начнет меняться, местами возможен дождь. 30-градусная жара уйдет из Калужской области. По прогнозам синоптиков, так тепло в нашем регионе в нынешнем году уже не будет.
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