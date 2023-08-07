МЧС предупредило о сильном ветре в Калужской области

Днем и вечером в понедельник, 7 августа, в Калужской области усилится ветер. Порывы будут достигать 15-17 м/с, сообщили в региональном ГУ МЧС.

При резком ухудшении погоды спасатели рекомендуют не выходить на улицу.

В ночь на вторник погода начнет меняться, местами возможен дождь. 30-градусная жара уйдет из Калужской области. По прогнозам синоптиков, так тепло в нашем регионе в нынешнем году уже не будет.

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