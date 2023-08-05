Минздрав Калужской области предупредил об аномальной жаре

В ближайшие три дня, 5-7 августа, в Калужской области ожидается аномальная жара. Температура воздуха в тени повысится до +30 градусов, местами – до +35.

Региональный Минздрав в связи с этим опубликовал рекомендации всем жителям.

- Пейте больше воды, сократите до минимума пребывание на солнце, носите легкую одежду из натуральных тканей, присматривайте за пожилыми людьми, - говорится в комментарии министерства.

Также врачи просят отказаться от алкоголя и кофе, так как такие напитки обезвоживают организм.

На улицу в жаркие часы Минздрав рекомендует вовсе не выходить.

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